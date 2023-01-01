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KuCoin Futures (KuCoin Mercantile Exchange) هي منصة تداول عملات مشفرة متقدمة تقدم العديد من العقود الآجلة ذات الرافعة المالية التي يتم شراؤها وبيعها بالبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى. بدلاً من العملات الورقية أو العملات المشفرة الأخرى، تتعامل KuCoin Futures مع Bitcoin/ETH فقط، وجميع الأرباح والخسائر موجودة في Bitcoin/ETH/USDT.

الموقع الإلكتروني: kucoin.com

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