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Coinbase هي بورصة عملات رقمية مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. إنهم يتوسطون في تبادلات Bitcoin وBitcoin Cash وEthereum وEthereum Classic وLitecoin وTezos وغيرها الكثير، مع العملات الورقية في حوالي 32 دولة، ومعاملات البيتكوين وتخزينها في 190 دولة حول العالم.

الموقع الإلكتروني: coinbase.com

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