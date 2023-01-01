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تُعرف Hotbit بأنها منصة احترافية لتداول العملات المشفرة، وتوفر بشكل أساسي خدمات التداول لأنواع مختلفة من أصول العملات المشفرة مثل Bitcoin وLitecoin وEthereum للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

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