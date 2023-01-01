WebCatalog
Rain

Rain

rain.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Rain على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Rain هي شركة وساطة للعملات المشفرة تتيح لك شراء وبيع ومقايضة وتخزين عملات Bitcoin وEthereum وأكثر من 70 عملة مشفرة أخرى عبر الإنترنت. ومن خلال مكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، تقدم رين خدماتها وفقًا لمعايير المؤسسات المالية. تم ترخيص Rain من قبل مصرف البحرين المركزي كمنصة لتداول العملات المشفرة.

الموقع الإلكتروني: rain.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Rain. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Liquid

Liquid

liquid.com

Quidax

Quidax

quidax.com

WazirX

WazirX

wazirx.com

Hotbit

Hotbit

hotbit.io

Crypto.com Exchange

Crypto.com Exchange


Bittrex

Bittrex

bittrex.com

Remitano

Remitano

remitano.com

Bitenium

Bitenium

bitenium.com

CoinDCX Pro

CoinDCX Pro

coindcx.com

HitBTC

HitBTC

hitbtc.com

KuCoin

KuCoin

kucoin.com

Newton

Newton

newton.co

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية