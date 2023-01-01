Rain هي شركة وساطة للعملات المشفرة تتيح لك شراء وبيع ومقايضة وتخزين عملات Bitcoin وEthereum وأكثر من 70 عملة مشفرة أخرى عبر الإنترنت. ومن خلال مكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، تقدم رين خدماتها وفقًا لمعايير المؤسسات المالية. تم ترخيص Rain من قبل مصرف البحرين المركزي كمنصة لتداول العملات المشفرة.

الموقع الإلكتروني: rain.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Rain. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.