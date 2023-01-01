WebCatalog
Bitenium

Bitenium

bitenium.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bitenium على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Bitenium هو تطبيق تبادل العملات المشفرة الأكثر موثوقية وأمانًا لشراء وبيع Bitcoin وRipple وEthereum وTron وZilliqa وأكثر من 100 عملة مشفرة من خلال منصة الكمبيوتر الشخصي الجديدة الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

الموقع الإلكتروني: bitenium.com

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