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‎BigONE

‎BigONE

big.one

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ‎BigONE على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

BigONE هو مركز عالمي لمعلومات سوق العملات الرقمية. فريقنا الأساسي يأتي من Yunbi.com. تتمتع بخبرة 5 سنوات في إدارة معلومات سوق العملات الرقمية، ولديها خبرة واسعة في استخراج الأصول الرقمية عالية الجودة. BigONE عبارة عن منصة متقدمة للتصور المالي مع عروض أسعار حية ومخططات أسعار العملات المشفرة وأفكار تداول الخبراء. نحن نقدم مجموعة متنوعة من أدوات التحليل الفني، والتي يمكن أن تساعد المستخدمين على استخدام العملات الرقمية وتحليل اتجاه السوق المشفرة في الوقت الحقيقي.

الموقع الإلكتروني: big.one

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ‎BigONE. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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