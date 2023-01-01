التحليل الفني الآلي لـ TrendSpider هو مستقبل برامج التداول: مجموعة أدوات شاملة للمساعدة في جعل الاستثمار أكثر كفاءة من خلال تقديم الرسوم البيانية على مستوى المؤسسة، والمسح الضوئي، والاختبار الخلفي، وتنبيه مستثمري التجزئة. يدعم TrendSpider بيانات الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والعملات العالمية (الفوركس) والأصول الرقمية (التشفير) والعقود الآجلة والمؤشرات والمزيد.

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