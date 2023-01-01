WebCatalog
TrendSpider

TrendSpider

charts.trendspider.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TrendSpider على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

التحليل الفني الآلي لـ TrendSpider هو مستقبل برامج التداول: مجموعة أدوات شاملة للمساعدة في جعل الاستثمار أكثر كفاءة من خلال تقديم الرسوم البيانية على مستوى المؤسسة، والمسح الضوئي، والاختبار الخلفي، وتنبيه مستثمري التجزئة. يدعم TrendSpider بيانات الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والعملات العالمية (الفوركس) والأصول الرقمية (التشفير) والعقود الآجلة والمؤشرات والمزيد.

الموقع الإلكتروني: trendspider.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TrendSpider. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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