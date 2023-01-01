WebCatalog
wallmine

wallmine

wallmine.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من wallmine على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

التمويل والاستثمار: الأسهم والعملات المشفرة والفوركس وصناديق الاستثمار المتداولة

الموقع الإلكتروني: wallmine.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ wallmine. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

TrendSpider

TrendSpider

charts.trendspider.com

Public

Public

public.com

Trade Republic

Trade Republic

app.traderepublic.com

Equiti

Equiti

portal.my-equiti.com

Swissquote

Swissquote

trade.swissquote.ch

Stockpile

Stockpile

stockpile.com

PinkLion

PinkLion

pinklion.xyz

XM

XM

my.xm.com

SmartTrader

SmartTrader

smarttrader.com

Trading 212

Trading 212

trading212.com

Deriv

Deriv

deriv.com

Dhan

Dhan

web.dhan.co

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية