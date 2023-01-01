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IQCent Pro

IQCent Pro

iqcent.pro

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من IQCent Pro على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تقدم IQCent أكثر من 100 أصل تشمل الفوركس وعقود الفروقات والعملات المشفرة والخيارات الثنائية. يهدف الوسيط عبر الإنترنت إلى دعم المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة على حد سواء من خلال منصة التداول الخاصة به مع مجموعة من أدوات التحليل الفني والأساسي. تكشف مراجعة IQCent لعام 2022 عن تطبيقات الاستثمار الخاصة بالشركة، واستراتيجيات التداول المدعومة، والحسابات التجريبية، والرموز الترويجية. اكتشف ما إذا كان يجب عليك فتح حساب تداول مع IQCent.

الموقع الإلكتروني: iqcent.pro

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ IQCent Pro. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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