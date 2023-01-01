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True Forex Funds

True Forex Funds

trueforexfunds.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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True Forex Funds هي شركة التداول الخاصة الأسرع تطورًا والتي تتمتع برؤية واسعة تشتمل على تكنولوجيا رائدة وحلول حديثة للمتداولين الذين يحرصون على التقدم في حياتهم المهنية.

الموقع الإلكتروني: trueforexfunds.com

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