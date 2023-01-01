WebCatalog
BabyPips

BabyPips

babypips.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BabyPips على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يساعد موقع BabyPips.com المتداولين الأفراد على تعلم كيفية التداول في سوق الفوركس. نحن نقدم للناس عالم تداول العملات، ونقدم محتوى تعليميًا لمساعدتهم على تعلم كيف يصبحون متداولين مربحين. نحن أيضًا مجتمع من المتداولين الذين يدعمون بعضهم البعض في رحلة التداول اليومية.

الموقع الإلكتروني: babypips.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BabyPips. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

GoLive

GoLive

golive.im

My Forex Funds

My Forex Funds

myforexfunds.com

Alpha Impact

Alpha Impact

app.alphaimpact.fi

OctaFX

OctaFX

octafx.com

thinkorswim

thinkorswim

trade.thinkorswim.com

FxPro

FxPro

direct.fxpro.group

Myfxbook

Myfxbook

myfxbook.com

Forex Factory

Forex Factory

forexfactory.com

Independent Reserve

Independent Reserve

app.independentreserve.com

IG

IG

ig.com

Kalshi

Kalshi

kalshi.com

ChartsWatcher

ChartsWatcher

app.chartswatcher.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية