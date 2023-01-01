WebCatalog
thinkorswim

thinkorswim

trade.thinkorswim.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من thinkorswim على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

إن Thinkorswim® ليس مجرد مجموعة من المنصات المصممة للمهووسين بالتداول - بل هم من صنعوها. يتم تحسين تجاربنا المتطورة لسطح المكتب والويب والهاتف المحمول بشكل مستمر، بناءً على التعليقات الحقيقية من مجتمع المتداولين القوي لدينا. لذلك، بغض النظر عن الطريقة التي تفضلها للتداول، يمكنك دائمًا الوصول إلى الميزات المبتكرة وتوجيهات الخبراء التي يطلبها المتداولون أكثر من غيرها.

الموقع الإلكتروني: tdameritrade.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ thinkorswim. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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