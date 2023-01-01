TraderWagon (TW) هي منصة تداول اجتماعي تعمل على سد الفجوة بين المتداولين الخبراء والمبتدئين، مما يسمح لك باكتشاف ومتابعة ونسخ الصفقات التي يجريها المتداولون الخبراء من جميع أنحاء العالم.

الموقع الإلكتروني: traderwagon.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TraderWagon. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.