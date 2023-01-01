تداول ألغو. للجميع. تم إنشاء Tradetron لتمكين منشئي الإستراتيجية. كيف؟ من خلال السماح لهم بأتمتة استراتيجياتهم الكمية وبيعها للمستثمرين والتجار في جميع أنحاء العالم. أفضل جزء؟ لن تضطر أبدًا إلى كتابة جزء واحد من التعليمات البرمجية أو تنزيل برامج تداول Algo القديمة.

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