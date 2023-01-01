WebCatalog
Tradetron

Tradetron

tradetron.tech

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tradetron على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تداول ألغو. للجميع. تم إنشاء Tradetron لتمكين منشئي الإستراتيجية. كيف؟ من خلال السماح لهم بأتمتة استراتيجياتهم الكمية وبيعها للمستثمرين والتجار في جميع أنحاء العالم. أفضل جزء؟ لن تضطر أبدًا إلى كتابة جزء واحد من التعليمات البرمجية أو تنزيل برامج تداول Algo القديمة.

الموقع الإلكتروني: tradetron.tech

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tradetron. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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