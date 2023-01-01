يعتبر AAX، الذي يفضله أكثر من 2 مليون مستخدم على مستوى العالم، عبارة عن بورصة عملات مشفرة على مستوى مؤسسي حيث يمكنك شراء وبيع Bitcoin (BTC)، وEthereum (ETH)، وCardano (ADA)، وSolana (SOL)، وDogecoin (DOGE) ربط المتداولين والمبتكرين. وفناني NFT والمستثمرين ذوي الثروات العالية بالإضافة إلى الأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك، تتمثل مهمة AAX في المساعدة على التتبع السريع لتكامل الأصول الرقمية في العالم الحقيقي وتقديم فوائد الأموال السليمة للجميع.

الموقع الإلكتروني: aax.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AAX. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.