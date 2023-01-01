WebCatalog
AAX

AAX

aax.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AAX على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعتبر AAX، الذي يفضله أكثر من 2 مليون مستخدم على مستوى العالم، عبارة عن بورصة عملات مشفرة على مستوى مؤسسي حيث يمكنك شراء وبيع Bitcoin (BTC)، وEthereum (ETH)، وCardano (ADA)، وSolana (SOL)، وDogecoin (DOGE) ربط المتداولين والمبتكرين. وفناني NFT والمستثمرين ذوي الثروات العالية بالإضافة إلى الأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك، تتمثل مهمة AAX في المساعدة على التتبع السريع لتكامل الأصول الرقمية في العالم الحقيقي وتقديم فوائد الأموال السليمة للجميع.

الموقع الإلكتروني: aax.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AAX. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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