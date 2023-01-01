أصبح التداول الآلي سهلاً مع تطبيق Algo Trading قم بأتمتة استراتيجيات التداول المتطورة للغاية الخاصة بك حتى تتمكن من التركيز على الأعمال بينما يجني لك الروبوت المال. يمكنك تحديد الإستراتيجية وتعيين الهوامش وبدء تشغيلها. هذا كل شيء. لا حاجة للبرمجة، ولا حاجة للخبرة.

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