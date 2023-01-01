WebCatalog
SpeedBot

SpeedBot

speedbot.tech

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SpeedBot على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أصبح التداول الآلي سهلاً مع تطبيق Algo Trading قم بأتمتة استراتيجيات التداول المتطورة للغاية الخاصة بك حتى تتمكن من التركيز على الأعمال بينما يجني لك الروبوت المال. يمكنك تحديد الإستراتيجية وتعيين الهوامش وبدء تشغيلها. هذا كل شيء. لا حاجة للبرمجة، ولا حاجة للخبرة.

الموقع الإلكتروني: speedbot.tech

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SpeedBot. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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