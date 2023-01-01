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Revamp CRM

Revamp CRM

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الموقع الإلكتروني: revampcrm.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Revamp CRM على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

RevampCRM هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للشركات الصغيرة وتجار التجزئة. نحن نقوم بأتمتة مهامك المتكررة، حتى تتمكن من التركيز على تنمية أعمالك. قم بتقسيم العملاء المحتملين ديناميكيًا، وأرسل حملات البريد الإلكتروني وحدد سير عمل الأتمتة المستمرة. يمكنك أتمتة كل شيء بدءًا من التذكيرات ورسائل البريد الإلكتروني للمتابعة وحتى إنشاء المهام ونتائج العملاء المتوقعين وغير ذلك الكثير.

الموقع الإلكتروني: revampcrm.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Revamp CRM. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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