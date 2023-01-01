Revamp CRM

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RevampCRM هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للشركات الصغيرة وتجار التجزئة. نحن نقوم بأتمتة مهامك المتكررة، حتى تتمكن من التركيز على تنمية أعمالك. قم بتقسيم العملاء المحتملين ديناميكيًا، وأرسل حملات البريد الإلكتروني وحدد سير عمل الأتمتة المستمرة. يمكنك أتمتة كل شيء بدءًا من التذكيرات ورسائل البريد الإلكتروني للمتابعة وحتى إنشاء المهام ونتائج العملاء المتوقعين وغير ذلك الكثير.

الموقع الإلكتروني: revampcrm.com

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