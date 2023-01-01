يساعد برنامج Salesdash CRM شركات الخدمات اللوجستية (وسطاء الشحن، 3PLs) على تنمية علاقات جديدة مع شركات الشحن. تساعد Salesdash فرق المبيعات في مجال الخدمات اللوجستية على تبسيط عملية المبيعات لزيادة المبيعات والإيرادات. تم تصميمه لوسطاء الشحن، من قبل قائد مبيعات وسطاء الشحن السابق. المنتج هو الأنسب لأولئك الذين يتخذون نهج بيع استشاري، ولديهم قائمة اتصال أكبر، ويحتاجون إلى منع فقدان المتابعات، ويسعون إلى التركيز على التفاصيل، وقد تكون لديهم دورة صفقة أطول تتطلب نقاط اتصال متعددة، ويحافظون على انتشار متسق للبقاء أمام العملاء. تعد إدارة المهام وإدارة جهات الاتصال وإدارة خطوط الأنابيب وإعداد التقارير المخصصة المكونات الأساسية لـ Salesdash. يمكن إجراء التنفيذ لتخصيص الحقول وإضافة أعضاء فريقك واستيراد العملاء المحتملين من جدول بيانات في غضون دقائق. تفاعل مع العملاء المتوقعين والمحتملين من خلال عمليات التكامل من Gmail وOutlook للبريد الإلكتروني والتقويم. أرسل رسائل البريد الإلكتروني إلى جهات الاتصال الخاصة بك من Salesdash، وأنشئ قوالب البريد الإلكتروني، وتتبع عمليات الفتح، وأرسل تسلسلات تلقائية. يمكنك الوصول بسهولة إلى مواقع الشركة وصفحات LinkedIn الخاصة بالشركة وصفحات LinkedIn الشخصية لأولئك الذين يقومون بالبحث قبل التواصل. يمنع Salesdash المتابعات الفائتة من خلال نظام إدارة المهام لدينا الذي يبقي مهام اليوم والمهام المتأخرة أمامك. يقترح Salesdash أيضًا مهام العملاء المتوقعين الذين نسيت تعيين متابعة لهم ويقوم النظام بتصنيفهم بناءً على مؤشرات العملاء المتوقعين الذين قد يكونون في مرحلة متقدمة من عملية المبيعات الخاصة بك. التعليقات على Salesdash هي أن نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) هو نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) أقل حجمًا وأكثر سهولة في الاستخدام مقارنةً بمقدمي الخدمات الآخرين المصمم خصيصًا لوسطاء الشحن.

الموقع الإلكتروني: salesdashcrm.com

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