نظام تذكير المواعيد الآلي مع جداول مخصصة. أرسل رسائل نصية قصيرة وتذكيرات عبر البريد الإلكتروني ومتابعات لتقليل حالات عدم الحضور. مزامنة التقويم المفضل لديك.

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