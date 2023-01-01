WebCatalog
Appointment Reminder

Appointment Reminder

appointmentreminder.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Appointment Reminder على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعد إرسال الرسائل النصية يدويًا أمرًا مؤلمًا. باستخدام ميزة التذكير بالمواعيد، يمكنك أن تقول وداعًا للتذكيرات اليدوية المملة وترحب بأتمتة أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة! خدمتنا سهلة الاستخدام ويمكن أن تساعدك على توفير الوقت والمال، فلماذا لا تجربها؟

الموقع الإلكتروني: appointmentreminder.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Appointment Reminder. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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