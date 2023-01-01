تدرب على الأتمتة، سيحبها كل من مرضاك وفريقك. 1. جذب مرضى جدد التعليقات مهمة. تساعدك Review Wave في الحصول على المزيد من المراجعات ذات الخمس نجوم عن طريق إرسال طلبات المراجعة إلى المرضى المناسبين في الوقت المناسب، لذلك لن تضطر أبدًا إلى طلب المراجعات مرة أخرى. 2. التقاط المواعيد لماذا تعتمد على الحجوزات الهاتفية والأوراق؟ تتيح الجدولة عبر الإنترنت للمرضى جدولة (وإعادة الجدولة) عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ويمكن للمرضى الجدد أيضًا ملء نموذج على هواتفهم قبل وصولهم. 3. الاحتفاظ بالمرضى وإعادة تنشيطهم قل وداعًا لصداع المشرف الذي لا ينتهي من المتابعة وإعادة الجدولة والتذكيرات. يقوم تطبيق Review Wave بكل شيء نيابةً عنك تلقائيًا من خلال الرسائل النصية المخصصة والمزيد.

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