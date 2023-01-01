WebCatalog
Review Wave

Review Wave

reviewwave.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Review Wave على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تدرب على الأتمتة، سيحبها كل من مرضاك وفريقك. 1. جذب مرضى جدد التعليقات مهمة. تساعدك Review Wave في الحصول على المزيد من المراجعات ذات الخمس نجوم عن طريق إرسال طلبات المراجعة إلى المرضى المناسبين في الوقت المناسب، لذلك لن تضطر أبدًا إلى طلب المراجعات مرة أخرى. 2. التقاط المواعيد لماذا تعتمد على الحجوزات الهاتفية والأوراق؟ تتيح الجدولة عبر الإنترنت للمرضى جدولة (وإعادة الجدولة) عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ويمكن للمرضى الجدد أيضًا ملء نموذج على هواتفهم قبل وصولهم. 3. الاحتفاظ بالمرضى وإعادة تنشيطهم قل وداعًا لصداع المشرف الذي لا ينتهي من المتابعة وإعادة الجدولة والتذكيرات. يقوم تطبيق Review Wave بكل شيء نيابةً عنك تلقائيًا من خلال الرسائل النصية المخصصة والمزيد.

الموقع الإلكتروني: reviewwave.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Review Wave. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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