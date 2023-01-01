WebCatalog
BoxHero

BoxHero

boxhero-app.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BoxHero على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

BoxHero هو الحل الأمثل لتبسيط إدارة المخزون. قل وداعًا لعمليات إدارة المخزون المملة والمستهلكة للوقت، ورحب بالحل المرن المتكامل الذي يلبي جميع احتياجاتك. بفضل مجموعة واسعة من الوظائف، فإن BoxHero على استعداد للارتقاء بعملك إلى المستوى التالي.

الموقع الإلكتروني: boxhero-app.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BoxHero. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

EventPipe

EventPipe

eventpipe.com

Waitroom

Waitroom

waitroom.com

NestJS Detools

NestJS Detools

nestjs.com

Leave Dates

Leave Dates

leavedates.com

CoConstruct

CoConstruct

coconstruct.com

Appointment Reminder

Appointment Reminder

appointmentreminder.com

Jurny

Jurny

jurny.com

Hubdoc

Hubdoc

hubdoc.com

AI Screenwriter

AI Screenwriter

aiscreenwriter.com

Mercari

Mercari

mercari.com

Moniepoint

Moniepoint

moniepoint.com

Query Vary

Query Vary

queryvary.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية