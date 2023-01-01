WebCatalog
AI Screenwriter

AI Screenwriter

aiscreenwriter.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AI Screenwriter على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

استعد لتعزيز سيناريو الفيلم الخاص بك! نقدم لكم أداة كتابة السيناريو المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي ستنقل السيناريو الخاص بك إلى المستوى التالي. تم إنشاء سر الصناعة هذا من قبل المطلعين على صناعة السينما، وسيطلق العنان لإبداعك. بفضل التكنولوجيا المتقدمة، يمكنك بسهولة تبادل الأفكار وبناء قصتك وكتابتها، كل ذلك مع الحصول على رؤى واقتراحات قيمة من الذكاء الاصطناعي. قل وداعًا لحصار الكاتب ومرحبًا بعملية كتابة سيناريو أسرع وأكثر كفاءة. جربه الآن وشاهد الفرق الذي يمكن أن يحدثه في السيناريو الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: aiscreenwriter.com

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