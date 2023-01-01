WebCatalog
CreativAI

CreativAI

creativai.io

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CreativAI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بإنشاء محتوى أسرع بما يصل إلى 10x. أطلق العنان لإمكاناتك الكتابية الكاملة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المبتكرة من CreativAI. قل وداعًا لحصار الكاتب ومرحبًا بالإلهام الذي لا نهاية له. أدواتنا سهلة الاستخدام تجعل عملية الكتابة فعالة وممتعة ومثمرة للجميع.

الموقع الإلكتروني: creativai.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CreativAI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Maritess

Maritess

maritessai.com

AI Screenwriter

AI Screenwriter

aiscreenwriter.com

Squibler

Squibler

squibler.io

NoRedInk

NoRedInk

noredink.com

Bookmarked.pro

Bookmarked.pro

bookmarked.pro

Vidio

Vidio

vidio.ai

GrowthBar

GrowthBar

app.growthbarseo.com

NestJS Detools

NestJS Detools

devtools.nestjs.com

Waitroom

Waitroom

waitroom.com

NineFive

NineFive

app.ninefive.io

ShortlyAI

ShortlyAI

shortlyai.com

Copilotly

Copilotly

app.copilotly.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية