WebCatalog
Jeeves AI

Jeeves AI

jeeves.ai

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Jeeves AI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اسأل جيفز أي شيء. يمكنك توفير الوقت باستخدام روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي والمدعوم بـ GPT3 وGPT4 بواسطة OpenAI. قم بإنشاء نسخة وإجابات مذهلة بسهولة. قل وداعًا لكتلة الكاتب.

الموقع الإلكتروني: jeeves.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jeeves AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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