WebCatalog
Chatspell

Chatspell

chatspell.co

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Chatspell على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الدردشة المباشرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لموقعك على الويب! تحدث إلى زوار موقعك لفهمهم بشكل أفضل. يمكنك توفير الوقت والمال باستخدام تكامل OpenAI ChatGPT الفريد الخاص بنا.

الموقع الإلكتروني: chatspell.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Chatspell. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Jeeves AI

Jeeves AI

jeeves.ai

Social Intents

Social Intents

socialintents.com

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

Webbotify

Webbotify

webbotify.com

Ruby

Ruby

ruby.com

tawk.to

tawk.to

tawk.to

Wavechat

Wavechat

wavechat.ai

Magai

Magai

magai.co

Zoho PageSense

Zoho PageSense

zoho.com

Userdesk

Userdesk

userdesk.io

Elfsight

Elfsight

elfsight.com

Geo Targetly

Geo Targetly

geotargetly.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية