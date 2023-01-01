WebCatalog
DocsBot

DocsBot

docsbot.ai

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DocsBot على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

دوكسبوت الذكاء الاصطناعي. ChatGPT لمستنداتك. احصل على إجابات فورية لك أو لعملائك أو لفريقك باستخدام روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمدربة على المحتوى والوثائق الخاصة بك. يمكنك توفير المال وتحسين تجربة الدعم لعملائك وإنتاجية فريقك وكتابة النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال المعرفة الحالية بعملك!

الموقع الإلكتروني: docsbot.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DocsBot. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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