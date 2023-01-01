WebCatalog
Twissy

Twissy

my.twissy.io

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Twissy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بإنشاء روبوت الدردشة الخاص بك الذي يعمل بنظام ChatGPT. تعرف على Twissy - أنشئ روبوتات دردشة ذكية وذكية استنادًا إلى أحدث نماذج لغة ChatGPT وبياناتك الخاصة. التوثيق، الأسئلة الشائعة، قاعدة المعرفة؟ سمها ما شئت! سهل الاستخدام ويتم إنجازه خلال دقائق - ابدأ مجانًا!

الموقع الإلكتروني: twissy.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Twissy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Botpress

Botpress

sso.botpress.cloud

GetAnswer

GetAnswer

beta.getanswer.ai

Social Intents

Social Intents

socialintents.com

Dialoq AI

Dialoq AI

dialoqai.com

Wonderchat.io

Wonderchat.io

app.wonderchat.io

Wannadocs

Wannadocs

app.wannadocs.com

Airops

Airops

app.airops.com

supportal

supportal

app.suportal.co

DocsBot

DocsBot

docsbot.ai

Norby AI

Norby AI

chat.norby.io

Zappr.AI

Zappr.AI

zappr.ai

Webbotify

Webbotify

webbotify.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية