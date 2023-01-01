إنشاء قواعد المعرفة وروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي احصل على إجابات فورية من بياناتك باستخدام قواعد المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. قم بإنشاء روبوتات الدردشة وتضمينها على موقع الويب الخاص بك أو تطبيقك.

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