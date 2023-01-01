Wonderchat.io

يتيح لك Wonderchat إنشاء روبوت دردشة ChatGPT مخصص من رابط إلى قاعدة المعرفة الخاصة بك أو ملفات PDF في 5 دقائق. تعزيز سرعة استجابة العملاء بنسبة 100% وتقليل عبء العمل على فريق دعم العملاء لديك.

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