OpenChat - أنشئ ChatGPT الخاص بك لموقع الويب الخاص بك وملفات PDF وNotion والعديد من عمليات التكامل الأخرى مجانًا، دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية! قم بتشغيل وإنشاء روبوتات مخصصة تشبه ChatGPT باستخدام OpenChat، وقم بتضمين هذه الروبوتات ومشاركتها في أي مكان، ووحدة تحكم روبوتات الدردشة مفتوحة المصدر

الموقع الإلكتروني: openchat.so

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