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Ghost Inspector

Ghost Inspector

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: ghostinspector.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ghost Inspector على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم ببناء أو تسجيل اختبارات تلقائية لموقعك على الويب أو تطبيقك مباشرة في متصفحك. قم بتشغيلها بشكل مستمر للقبض على الأخطاء والانحدارات. لا يوجد ترميز مطلوب.

الموقع الإلكتروني: ghostinspector.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ghost Inspector. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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