اكتشف مشكلات البيانات أثناء CI، وليس في الإنتاج. - التحكم في الإصدار مفتوح المصدر للبيانات الوصفية. - مجموعة واسعة من عمليات التكامل لمخازن البيانات والأدوات. - سير عمل GitHub لإجراء اختبارات البيانات على طلبات السحب

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