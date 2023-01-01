Graphite عبارة عن واجهة سطر أوامر (CLI) مفتوحة المصدر ولوحة معلومات لمراجعة التعليمات البرمجية مصممة للمهندسين الذين يرغبون في كتابة ومراجعة طلبات السحب الصغيرة والبقاء غير محظور والشحن بشكل أسرع.

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