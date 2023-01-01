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Restack

Restack

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الموقع الإلكتروني: restack.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Restack على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

عدد غير محدود من المنتجات مفتوحة المصدر، دون الحاجة إلى عمليات. قم بتشغيل أي عدد تريده من المنتجات على الفور في حسابك السحابي. مصمم للفرق التي ليس لديها DevOps.

الموقع الإلكتروني: restack.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Restack. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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