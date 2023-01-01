قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

عدد غير محدود من المنتجات مفتوحة المصدر، دون الحاجة إلى عمليات. قم بتشغيل أي عدد تريده من المنتجات على الفور في حسابك السحابي. مصمم للفرق التي ليس لديها DevOps.

الموقع الإلكتروني: restack.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Restack. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.