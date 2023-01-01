TRIGGERcmd Web

TRIGGERcmd هي خدمة سحابية تتيح لك تشغيل الأوامر على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بك بشكل آمن وعن بعد. يمكن لأوامرك تثبيت التحديثات، أو فتح المرآب الخاص بك، أو تشغيل برنامج نصي، أو أي شيء آخر تقرره. هناك العديد من الطرق لتشغيل أوامرك، بما في ذلك IFTTT وAlexa وGoogle Home وSmartThings وZapier.

الموقع الإلكتروني: triggercmd.com

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