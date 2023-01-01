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TRIGGERcmd Web

TRIGGERcmd Web

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الموقع الإلكتروني: triggercmd.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TRIGGERcmd Web على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

TRIGGERcmd هي خدمة سحابية تتيح لك تشغيل الأوامر على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بك بشكل آمن وعن بعد. يمكن لأوامرك تثبيت التحديثات، أو فتح المرآب الخاص بك، أو تشغيل برنامج نصي، أو أي شيء آخر تقرره. هناك العديد من الطرق لتشغيل أوامرك، بما في ذلك IFTTT وAlexa وGoogle Home وSmartThings وZapier.

الموقع الإلكتروني: triggercmd.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TRIGGERcmd Web. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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