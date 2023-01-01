قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

myQNAPcloud هي خدمة سحابية تقدمها QNAP لتتمكن من الاتصال عن بعد بأجهزة QNAP الخاصة بك ومشاركة ملفاتك بشكل آمن. يمكنك الحصول على اسم مضيف الإنترنت الخاص بك لأجهزة QNAP الخاصة بك وكذلك الوصول إلى بياناتك عن بعد دون الحاجة إلى تكوين جهاز التوجيه الخاص بك يدويًا.

الموقع الإلكتروني: myqnapcloud.com

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