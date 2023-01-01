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myQNAPcloud

myQNAPcloud

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الموقع الإلكتروني: myqnapcloud.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من myQNAPcloud على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

myQNAPcloud هي خدمة سحابية تقدمها QNAP لتتمكن من الاتصال عن بعد بأجهزة QNAP الخاصة بك ومشاركة ملفاتك بشكل آمن. يمكنك الحصول على اسم مضيف الإنترنت الخاص بك لأجهزة QNAP الخاصة بك وكذلك الوصول إلى بياناتك عن بعد دون الحاجة إلى تكوين جهاز التوجيه الخاص بك يدويًا.

الموقع الإلكتروني: myqnapcloud.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ myQNAPcloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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