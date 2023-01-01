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RoboForm

RoboForm

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: roboform.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من RoboForm على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يوفر RoboForm Everywhere المزامنة عبر جميع الأجهزة، والنسخ الاحتياطي السحابي، والوصول إلى الويب، ودعم البريد الإلكتروني والهاتف المتميز، والقدرة على مشاركة تسجيلات الدخول بشكل آمن مع مستخدمي RoboForm الآخرين.

الموقع الإلكتروني: roboform.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ RoboForm. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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