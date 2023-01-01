يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يوفر RoboForm Everywhere المزامنة عبر جميع الأجهزة، والنسخ الاحتياطي السحابي، والوصول إلى الويب، ودعم البريد الإلكتروني والهاتف المتميز، والقدرة على مشاركة تسجيلات الدخول بشكل آمن مع مستخدمي RoboForm الآخرين.

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