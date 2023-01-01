Joplin هو تطبيق مفتوح المصدر لتدوين الملاحظات. التقط أفكارك وقم بالوصول إليها بشكل آمن من أي جهاز. تتيح لك Joplin Cloud مزامنة ملاحظاتك عبر الأجهزة. كما يتيح لك أيضًا نشر الملاحظات والتعاون في دفاتر الملاحظات مع أصدقائك أو عائلتك أو زملائك.

الموقع الإلكتروني: joplinapp.org

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