WebCatalog
Joplin Cloud

Joplin Cloud

joplincloud.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Joplin Cloud على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Joplin هو تطبيق مفتوح المصدر لتدوين الملاحظات. التقط أفكارك وقم بالوصول إليها بشكل آمن من أي جهاز. تتيح لك Joplin Cloud مزامنة ملاحظاتك عبر الأجهزة. كما يتيح لك أيضًا نشر الملاحظات والتعاون في دفاتر الملاحظات مع أصدقائك أو عائلتك أو زملائك.

الموقع الإلكتروني: joplinapp.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Joplin Cloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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