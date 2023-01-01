تحويل الأفكار الفوضوية إلى ملاحظات قابلة للتنفيذ. سريع. الذكاء الاصطناعي رقم 1. تطبيق لتدوين الملاحظات الصوتية تحويل ساعات تدوين الملاحظات إلى دقائق. كل ما عليك هو التحدث، والسماح للذكاء الاصطناعي بنسخ صوتك وتنظيفه وتنظيمه.

الموقع الإلكتروني: talknotes.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TalkNotes. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.