أسهل طريقة لتحويل الأفكار الفوضوية إلى نص واضح. فقط ضرب الرقم القياسي. ثم ابدأ بالتجول. سيقوم AudioPen بتنظيف الأشياء عند الانتهاء.

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