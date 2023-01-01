BasicOps هي إدارة المشاريع والمهام بالإضافة إلى أكثر من ذلك بكثير. إنها منصة بسيطة ولكنها قوية تساعدك على البقاء منظمًا وواضحًا بشأن ما يجب إنجازه ومتى ومن يقوم به. باستخدام BasicOps، يمكنك إنشاء مشاريع، وتدوين الملاحظات في الاجتماعات، وتحويلها إلى مهام لك ولفريقك، وتحديد المواعيد النهائية، واستخدام الدردشات عبر الإنترنت، وإطلاق مكالمات Zoom بسهولة من الدردشة. اعمل بذكاء، اعمل بسعادة، اعمل هنا: قاعدة عملياتك. ابدأ في استخدام BasicOps مجانًا.

الموقع الإلكتروني: basicops.com

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