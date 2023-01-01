WebCatalog
BasicOps

BasicOps

app.basicops.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BasicOps على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

BasicOps هي إدارة المشاريع والمهام بالإضافة إلى أكثر من ذلك بكثير. إنها منصة بسيطة ولكنها قوية تساعدك على البقاء منظمًا وواضحًا بشأن ما يجب إنجازه ومتى ومن يقوم به. باستخدام BasicOps، يمكنك إنشاء مشاريع، وتدوين الملاحظات في الاجتماعات، وتحويلها إلى مهام لك ولفريقك، وتحديد المواعيد النهائية، واستخدام الدردشات عبر الإنترنت، وإطلاق مكالمات Zoom بسهولة من الدردشة. اعمل بذكاء، اعمل بسعادة، اعمل هنا: قاعدة عملياتك. ابدأ في استخدام BasicOps مجانًا.

الموقع الإلكتروني: basicops.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BasicOps. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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