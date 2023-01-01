قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Cirkus هو برنامج جدولة وإدارة المهام لأي شركة تعتمد على التعاون لإنجاز العمل. تعيين وتتبع وإدارة الموارد والمشاريع. سجل هنا.

الموقع الإلكتروني: cirkus.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cirkus. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.