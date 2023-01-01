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Cirkus

Cirkus

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: cirkus.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cirkus على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Cirkus هو برنامج جدولة وإدارة المهام لأي شركة تعتمد على التعاون لإنجاز العمل. تعيين وتتبع وإدارة الموارد والمشاريع. سجل هنا.

الموقع الإلكتروني: cirkus.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cirkus. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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