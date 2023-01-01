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TimeHero

TimeHero

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الموقع الإلكتروني: timehero.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TimeHero على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يمكنك تخطيط المهام والمشاريع وسير العمل وإدارتها بسهولة تلقائيًا وفقًا لجدولك المزدحم المدعوم بالذكاء الاصطناعي. ابدأ باستخدام TimeHero لتخطيط العمل اليوم.

الموقع الإلكتروني: timehero.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TimeHero. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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