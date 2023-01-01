افعل المزيد، وخطط أقل. Planless هو مستقبل منصات إدارة العمل، حيث يستخدم الذكاء للتخطيط تلقائيًا لفريقك، مما يتيح لك المزيد من الوقت للقيام بالأشياء التي تحبها. التوقف عن التخمين والتخطيط للخير.

الموقع الإلكتروني: planless.io

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