يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من bundleIQ على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

هل تواجه صعوبة في العثور على معلومات مهمة؟ تساعدك BundleIQ في العثور على المعلومات في وقت أقل باستخدام الذكاء الاصطناعي. IQ هو الذكاء الاصطناعي الذي يكتشف المعلومات عبر رسائل البريد الإلكتروني والملاحظات والملفات أثناء عملك.

الموقع الإلكتروني: bundleiq.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ bundleIQ. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.