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Yandex.Notes

Yandex.Notes

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الموقع الإلكتروني: disk.yandex.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Yandex.Notes على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتدوين أفكار جديدة، وتدوين ملاحظات المحاضرات، وحفظ الوصفات، وإعداد قوائم البقالة، والتخطيط لعطلتك. تتم مزامنة الملاحظات عبر الأجهزة، بحيث يمكنك تحديثها في أي مكان وفي أي وقت. تظهر الملاحظات التي قمت بتحريرها مؤخرًا في الجزء العلوي، وتظهر الملاحظات الأقدم في أسفل القائمة. يمكنك تثبيت الملاحظات المهمة للوصول إليها بسرعة.

الموقع الإلكتروني: disk.yandex.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Yandex.Notes. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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