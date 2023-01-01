Yandex.Notes

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

قم بتدوين أفكار جديدة، وتدوين ملاحظات المحاضرات، وحفظ الوصفات، وإعداد قوائم البقالة، والتخطيط لعطلتك. تتم مزامنة الملاحظات عبر الأجهزة، بحيث يمكنك تحديثها في أي مكان وفي أي وقت. تظهر الملاحظات التي قمت بتحريرها مؤخرًا في الجزء العلوي، وتظهر الملاحظات الأقدم في أسفل القائمة. يمكنك تثبيت الملاحظات المهمة للوصول إليها بسرعة.

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