Whisk
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الموقع الإلكتروني: whisk.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Whisk على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
احفظ الوصفات من أي مكان، وحوّل الوصفات إلى قوائم بنقرة واحدة وشارك قوائم التسوق ووصفاتك المفضلة مع أي شخص. إنه طبخ، متصل. سجل مجانا!
الموقع الإلكتروني: whisk.com
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