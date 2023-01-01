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Mr. Cook

Mr. Cook

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: mrcook.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mr. Cook على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Mr.Cook هو تطبيق لإدارة الوصفات يساعدك على تنظيم الوصفات ومشاركتها ومشاركتها وتخطيط وجباتك وإنشاء قوائم التسوق. نحن ملتزمون بجعل الطبخ أسهل وأسرع وأكثر متعة.

الموقع الإلكتروني: mrcook.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mr. Cook. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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