WebCatalog
Delish

Delish

delish.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Delish على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

للطهاة المنزليين المتعطشين لشيء جيد: ابحث عن الآلاف من الوصفات والقوائم واختصارات الطبخ وأفكار العشاء والوجبات العائلية التي تم اختبارها والمزيد في Delish.

الموقع الإلكتروني: delish.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Delish. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Simply Recipes

Simply Recipes

simplyrecipes.com

Serious Eats

Serious Eats

seriouseats.com

‎NYT Cooking

‎NYT Cooking

cooking.nytimes.com

Kosher

Kosher

kosher.com

Woman's Day

Woman's Day

womansday.com

Taste of Home

Taste of Home

tasteofhome.com

BBC Good Food

BBC Good Food

bbcgoodfood.com

Country Living

Country Living

countryliving.com

Kitchen Stories

Kitchen Stories

kitchenstories.com

YoRipe

YoRipe

yoripe.com

Recipe Hunt

Recipe Hunt

recipehunt.app

Cookpad

Cookpad

cookpad.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية